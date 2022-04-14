Isaac X (ISAACX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Isaac X (ISAACX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Isaac X (ISAACX) Informasjon Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens. Offisiell nettside: https://www.isaacx.ai

Isaac X (ISAACX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Isaac X (ISAACX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 153.82K $ 153.82K $ 153.82K Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 732.26M $ 732.26M $ 732.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 210.05K $ 210.05K $ 210.05K All-time high: $ 0.00437711 $ 0.00437711 $ 0.00437711 All-Time Low: $ 0.00017576 $ 0.00017576 $ 0.00017576 Nåværende pris: $ 0.00020966 $ 0.00020966 $ 0.00020966 Lær mer om Isaac X (ISAACX) pris

Isaac X (ISAACX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Isaac X (ISAACX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ISAACX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ISAACX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ISAACXs tokenomics, kan du utforske ISAACX tokenets livepris!

ISAACX prisforutsigelse Vil du vite hvor ISAACX kan være på vei? Vår ISAACX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ISAACX tokenets prisforutsigelse nå!

