Isaac X (ISAACX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00437711$ 0.00437711 $ 0.00437711 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +15.89% Prisendring (7D) +4.14% Prisendring (7D) +4.14%

Isaac X (ISAACX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ISAACX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISAACX er $ 0.00437711, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISAACX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +15.89% over 24 timer og +4.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Isaac X (ISAACX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 162.33K$ 162.33K $ 162.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 221.67K$ 221.67K $ 221.67K Opplagsforsyning 732.26M 732.26M 732.26M Total forsyning 999,946,341.729967 999,946,341.729967 999,946,341.729967

Nåværende markedsverdi på Isaac X er $ 162.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ISAACX er 732.26M, med en total tilgang på 999946341.729967. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 221.67K.