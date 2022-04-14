Ironclad USD (IUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ironclad USD (IUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ironclad USD (IUSD) Informasjon Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing. Offisiell nettside: https://www.ironclad.finance/ Teknisk dokument: https://docs.ironclad.finance/ Kjøp IUSD nå!

Ironclad USD (IUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ironclad USD (IUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.71K Total forsyning: $ 373.71K Sirkulerende forsyning: $ 373.71K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.71K All-time high: $ 1.057 All-Time Low: $ 0.072435 Nåværende pris: $ 0.074143

Ironclad USD (IUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ironclad USD (IUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IUSDs tokenomics, kan du utforske IUSD tokenets livepris!

