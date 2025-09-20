Ironclad USD (IUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.057 Laveste pris $ 0.072435 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Ironclad USD (IUSD) sanntidsprisen er $0.074143. I løpet av de siste 24 timene har IUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IUSD er $ 1.057, mens den rekordlave prisen er $ 0.072435.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ironclad USD (IUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.71K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.71K Opplagsforsyning 373.71K Total forsyning 373,712.1025624301

Nåværende markedsverdi på Ironclad USD er $ 27.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IUSD er 373.71K, med en total tilgang på 373712.1025624301. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.71K.