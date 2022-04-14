Iron Bank (IB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Iron Bank (IB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Iron Bank (IB) Informasjon Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets. Offisiell nettside: https://yearn.finance/ Kjøp IB nå!

Iron Bank (IB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Iron Bank (IB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 98.53K $ 98.53K $ 98.53K Total forsyning: $ 7.31M $ 7.31M $ 7.31M Sirkulerende forsyning: $ 189.84K $ 189.84K $ 189.84K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M All-time high: $ 253.73 $ 253.73 $ 253.73 All-Time Low: $ 0.181869 $ 0.181869 $ 0.181869 Nåværende pris: $ 0.518984 $ 0.518984 $ 0.518984 Lær mer om Iron Bank (IB) pris

Iron Bank (IB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Iron Bank (IB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IBs tokenomics, kan du utforske IB tokenets livepris!

IB prisforutsigelse Vil du vite hvor IB kan være på vei? Vår IB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IB tokenets prisforutsigelse nå!

