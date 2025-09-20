Iron Bank EUR (IBEUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.687862 $ 0.687862 $ 0.687862 24 timer lav $ 0.706889 $ 0.706889 $ 0.706889 24 timer høy 24 timer lav $ 0.687862$ 0.687862 $ 0.687862 24 timer høy $ 0.706889$ 0.706889 $ 0.706889 All Time High $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Laveste pris $ 0.00993562$ 0.00993562 $ 0.00993562 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -1.98% Prisendring (7D) -13.08% Prisendring (7D) -13.08%

Iron Bank EUR (IBEUR) sanntidsprisen er $0.692733. I løpet av de siste 24 timene har IBEUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.687862 og et toppnivå på $ 0.706889, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IBEUR er $ 1.77, mens den rekordlave prisen er $ 0.00993562.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IBEUR endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -1.98% over 24 timer og -13.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Iron Bank EUR (IBEUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Opplagsforsyning 3.00M 3.00M 3.00M Total forsyning 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Iron Bank EUR er $ 2.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IBEUR er 3.00M, med en total tilgang på 3000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.08M.