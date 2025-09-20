Iron Bank (IB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.512735 24 timer lav $ 0.518984 24 timer høy All Time High $ 253.73 Laveste pris $ 0.181869 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.22% Prisendring (7D) -2.24%

Iron Bank (IB) sanntidsprisen er $0.518984. I løpet av de siste 24 timene har IB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.512735 og et toppnivå på $ 0.518984, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IB er $ 253.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.181869.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IB endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.22% over 24 timer og -2.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Iron Bank (IB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 98.53K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.79M Opplagsforsyning 189.84K Total forsyning 7,311,366.0

Nåværende markedsverdi på Iron Bank er $ 98.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IB er 189.84K, med en total tilgang på 7311366.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.79M.