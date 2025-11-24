IRL ANI pris i dag

Sanntids IRL ANI (URI) pris i dag er $ 0.00000762, med en 3.39% endring de siste 24 timene. Nåværende URI til USD konverteringssats er $ 0.00000762 per URI.

IRL ANI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,619.31, med en sirkulerende forsyning på 999.62M URI. I løpet av de siste 24 timene URI har den blitt handlet mellom $ 0.00000756(laveste) og $ 0.00000809 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00006802, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000752.

Kortsiktig har URI beveget seg +0.57% i løpet av den siste timen og -30.44% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

IRL ANI (URI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.62K$ 7.62K $ 7.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.62K$ 7.62K $ 7.62K Opplagsforsyning 999.62M 999.62M 999.62M Total forsyning 999,623,132.1840805 999,623,132.1840805 999,623,132.1840805

