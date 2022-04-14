iridescent rabbit shark (IRS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i iridescent rabbit shark (IRS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

iridescent rabbit shark (IRS) Informasjon The IRS or iridescent rabbit shark is a cultural meme coin, but far from typical; it represents a group of people who not only love sharks but love self improvement and aim to live under the guise of an apex predator, the shark. the IRS community serves as a place for people to connect and thrive, but congregate and grow together whilst spreading the word of the IRS. It's a celebration of an apex predator relayed over zoomer vibes. The cult emphasizes the effervescent glow up, ambition, and relentlessly rising to the top. It is a play on words for the "IRS" but in no way shape or form connected to the governmental body, the IRS. The decentralized nature of governance in the Iridescent Rabbit Shark (IRS) community mirrors the broader principles of blockchain technology by allowing its community to engage in decision-making processes. This approach reflects a democratic ethos akin to blockchain governance, where transparency and inclusivity are paramount. However, IRS, while innovative in its governance model, remains relatively obscure with a limited market presence. Its small market cap and high volatility could indicate a higher investment risk due to its niche status and the speculative nature of such decentralized projects.

iridescent rabbit shark (IRS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for iridescent rabbit shark (IRS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K Total forsyning: $ 996.50M $ 996.50M $ 996.50M Sirkulerende forsyning: $ 996.50M $ 996.50M $ 996.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om iridescent rabbit shark (IRS) pris

iridescent rabbit shark (IRS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iridescent rabbit shark (IRS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IRS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IRS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IRSs tokenomics, kan du utforske IRS tokenets livepris!

