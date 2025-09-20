iota (SN9) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5.9 $ 5.9 $ 5.9 24 timer lav $ 6.15 $ 6.15 $ 6.15 24 timer høy 24 timer lav $ 5.9$ 5.9 $ 5.9 24 timer høy $ 6.15$ 6.15 $ 6.15 All Time High $ 20.55$ 20.55 $ 20.55 Laveste pris $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 Prisendring (1H) -0.57% Prisendring (1D) -4.31% Prisendring (7D) -5.00% Prisendring (7D) -5.00%

iota (SN9) sanntidsprisen er $5.89. I løpet av de siste 24 timene har SN9 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.9 og et toppnivå på $ 6.15, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN9 er $ 20.55, mens den rekordlave prisen er $ 5.61.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN9 endret seg med -0.57% i løpet av den siste timen, -4.31% over 24 timer og -5.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

iota (SN9) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.21M$ 14.21M $ 14.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.21M$ 14.21M $ 14.21M Opplagsforsyning 2.41M 2.41M 2.41M Total forsyning 2,409,971.567600474 2,409,971.567600474 2,409,971.567600474

Nåværende markedsverdi på iota er $ 14.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN9 er 2.41M, med en total tilgang på 2409971.567600474. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.21M.