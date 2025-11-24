Hva er IOQ WALLET

iOQ Wallet (IOQ WALLET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for iOQ Wallet (IOQ WALLET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 580.60K $ 580.60K $ 580.60K Total forsyning: $ 989.82M $ 989.82M $ 989.82M Sirkulerende forsyning: $ 989.82M $ 989.82M $ 989.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 580.60K $ 580.60K $ 580.60K All-time high: $ 0.00239233 $ 0.00239233 $ 0.00239233 All-Time Low: $ 0.00047586 $ 0.00047586 $ 0.00047586 Nåværende pris: $ 0.00058658 $ 0.00058658 $ 0.00058658 Lær mer om iOQ Wallet (IOQ WALLET) pris Kjøp IOQ WALLET nå!

iOQ Wallet (IOQ WALLET) Informasjon Offisiell nettside: https://ioq.app/

iOQ Wallet (IOQ WALLET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iOQ Wallet (IOQ WALLET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IOQ WALLET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IOQ WALLET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IOQ WALLETs tokenomics, kan du utforske IOQ WALLET tokenets livepris!

IOQ WALLET prisforutsigelse Vil du vite hvor IOQ WALLET kan være på vei? Vår IOQ WALLET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IOQ WALLET tokenets prisforutsigelse nå!

