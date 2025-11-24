iOQ Wallet pris i dag

Sanntids iOQ Wallet (IOQ WALLET) pris i dag er $ 0.00058658, med en 1.74% endring de siste 24 timene. Nåværende IOQ WALLET til USD konverteringssats er $ 0.00058658 per IOQ WALLET.

iOQ Wallet rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 580,603, med en sirkulerende forsyning på 989.82M IOQ WALLET. I løpet av de siste 24 timene IOQ WALLET har den blitt handlet mellom $ 0.00057206(laveste) og $ 0.00059343 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00239233, mens tidenes laveste notering var $ 0.00047586.

Kortsiktig har IOQ WALLET beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

iOQ Wallet (IOQ WALLET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 580.60K$ 580.60K $ 580.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 580.60K$ 580.60K $ 580.60K Opplagsforsyning 989.82M 989.82M 989.82M Total forsyning 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394

Nåværende markedsverdi på iOQ Wallet er $ 580.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IOQ WALLET er 989.82M, med en total tilgang på 989816391.5140394. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 580.60K.