Iona by Virtuals (IONA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Iona by Virtuals (IONA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 621.81K $ 621.81K $ 621.81K Total forsyning: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Sirkulerende forsyning: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 621.81K $ 621.81K $ 621.81K All-time high: $ 0.00798426 $ 0.00798426 $ 0.00798426 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00062194 $ 0.00062194 $ 0.00062194 Lær mer om Iona by Virtuals (IONA) pris

Iona by Virtuals (IONA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Iona by Virtuals (IONA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IONA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IONA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IONAs tokenomics, kan du utforske IONA tokenets livepris!

