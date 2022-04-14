Invisible Cat (KIETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Invisible Cat (KIETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Invisible Cat (KIETH) Informasjon The only invisible cat on Solana. A community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. So join this community and let invisible cat Coin dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you. Offisiell nettside: https://www.kiethonsol.wtf/ Kjøp KIETH nå!

Invisible Cat (KIETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Invisible Cat (KIETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.38K $ 63.38K $ 63.38K Total forsyning: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Sirkulerende forsyning: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.38K $ 63.38K $ 63.38K All-time high: $ 0.00648379 $ 0.00648379 $ 0.00648379 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Invisible Cat (KIETH) pris

Invisible Cat (KIETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Invisible Cat (KIETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIETHs tokenomics, kan du utforske KIETH tokenets livepris!

