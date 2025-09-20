Invisible Cat (KIETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00648379$ 0.00648379 $ 0.00648379 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.03% Prisendring (1D) -2.84% Prisendring (7D) -8.94% Prisendring (7D) -8.94%

Invisible Cat (KIETH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KIETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIETH er $ 0.00648379, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIETH endret seg med -1.03% i løpet av den siste timen, -2.84% over 24 timer og -8.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Invisible Cat (KIETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.09K$ 68.09K $ 68.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.09K$ 68.09K $ 68.09K Opplagsforsyning 900.00M 900.00M 900.00M Total forsyning 899,998,899.0 899,998,899.0 899,998,899.0

Nåværende markedsverdi på Invisible Cat er $ 68.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIETH er 900.00M, med en total tilgang på 899998899.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.09K.