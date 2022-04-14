Invinos (VINOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Invinos (VINOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Invinos (VINOS) Informasjon The AI & Blockchain Privacy Operating System Privacy for AI. Privacy for Crypto. Privacy for You. Invinos is more than just another crypto app, it’s a Privacy OS built for the next era of Web3 and AI. Here's why it's a must-have: ✅ Decentralized VPN Browse securely with peer-to-peer encrypted relays. No central server. No IP leaks. 🕵️ Stealth Browser Zero tracking, zero fingerprinting. Access dApps anonymously and without noise. 🔀 zkMixing Engine Break wallet linkages. Move funds privately with zero-knowledge token mixing. 🔓 Anonymous Login Layer No email. No KYC. No surveillance. Just connect your wallet and explore. 🧠 Local AI (LLM Runner) Run AI directly on your device — encrypted, fast, and private. Offisiell nettside: https://invinos.com Kjøp VINOS nå!

Invinos (VINOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Invinos (VINOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.23K $ 14.23K $ 14.23K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.23K $ 14.23K $ 14.23K All-time high: $ 0.03413643 $ 0.03413643 $ 0.03413643 All-Time Low: $ 0.00011793 $ 0.00011793 $ 0.00011793 Nåværende pris: $ 0.00014229 $ 0.00014229 $ 0.00014229 Lær mer om Invinos (VINOS) pris

Invinos (VINOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Invinos (VINOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VINOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VINOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VINOSs tokenomics, kan du utforske VINOS tokenets livepris!

VINOS prisforutsigelse Vil du vite hvor VINOS kan være på vei? Vår VINOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VINOS tokenets prisforutsigelse nå!

