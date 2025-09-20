Dagens Invinos livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VINOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VINOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Invinos livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VINOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VINOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Invinos (VINOS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:44:10 (UTC+8)

Invinos (VINOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Invinos (VINOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VINOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VINOS er $ 0.03413643, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VINOS endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -8.52% over 24 timer og -4.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Invinos (VINOS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Invinos er $ 14.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VINOS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.22K.

Invinos (VINOS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Invinos til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Invinos til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Invinos til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Invinos til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-8.52%
30 dager$ 0-11.05%
60 dager$ 0-11.19%
90 dager$ 0--

Hva er Invinos (VINOS)

The AI & Blockchain Privacy Operating System Privacy for AI. Privacy for Crypto. Privacy for You. Invinos is more than just another crypto app, it’s a Privacy OS built for the next era of Web3 and AI. Here's why it's a must-have: ✅ Decentralized VPN Browse securely with peer-to-peer encrypted relays. No central server. No IP leaks. 🕵️ Stealth Browser Zero tracking, zero fingerprinting. Access dApps anonymously and without noise. 🔀 zkMixing Engine Break wallet linkages. Move funds privately with zero-knowledge token mixing. 🔓 Anonymous Login Layer No email. No KYC. No surveillance. Just connect your wallet and explore. 🧠 Local AI (LLM Runner) Run AI directly on your device — encrypted, fast, and private.

Folk spør også: Andre spørsmål om Invinos (VINOS)

Hvor mye er Invinos (VINOS) verdt i dag?
Live VINOS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VINOS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VINOS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Invinos?
Markedsverdien for VINOS er $ 14.22K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VINOS?
Den sirkulerende forsyningen av VINOS er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVINOS ?
VINOS oppnådde en ATH-pris på 0.03413643 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VINOS?
VINOS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til VINOS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VINOS er -- USD.
Vil VINOS gå høyere i år?
VINOS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VINOS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:44:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.