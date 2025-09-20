Invinos (VINOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03413643$ 0.03413643 $ 0.03413643 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -8.52% Prisendring (7D) -4.98% Prisendring (7D) -4.98%

Invinos (VINOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VINOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VINOS er $ 0.03413643, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VINOS endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -8.52% over 24 timer og -4.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Invinos (VINOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Invinos er $ 14.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VINOS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.22K.