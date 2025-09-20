Investin (IVN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00509264 24 timer lav $ 0.00523771 24 timer høy All Time High $ 2.38 Laveste pris $ 0.00162624 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.90% Prisendring (7D) -94.03%

Investin (IVN) sanntidsprisen er $0.00513778. I løpet av de siste 24 timene har IVN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00509264 og et toppnivå på $ 0.00523771, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IVN er $ 2.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.00162624.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IVN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.90% over 24 timer og -94.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Investin (IVN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.05K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.24K Opplagsforsyning 2.93M Total forsyning 9,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Investin er $ 15.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IVN er 2.93M, med en total tilgang på 9000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.24K.