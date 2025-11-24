Invariant pris i dag

Sanntids Invariant (INVT) pris i dag er $ 0.00101202, med en 0.11% endring de siste 24 timene. Nåværende INVT til USD konverteringssats er $ 0.00101202 per INVT.

Invariant rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 40,040, med en sirkulerende forsyning på 39.56M INVT. I løpet av de siste 24 timene INVT har den blitt handlet mellom $ 0.00097523(laveste) og $ 0.00101492 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00238396, mens tidenes laveste notering var $ 0.00082944.

Kortsiktig har INVT beveget seg +2.97% i løpet av den siste timen og +18.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Invariant (INVT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 182.16K$ 182.16K $ 182.16K Opplagsforsyning 39.56M 39.56M 39.56M Total forsyning 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Invariant er $ 40.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INVT er 39.56M, med en total tilgang på 180000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 182.16K.