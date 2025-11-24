Inuki pris i dag

Sanntids Inuki (INUKI) pris i dag er $ 0.0000055, med en 2.77% endring de siste 24 timene. Nåværende INUKI til USD konverteringssats er $ 0.0000055 per INUKI.

Inuki rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,502.12, med en sirkulerende forsyning på 999.52M INUKI. I løpet av de siste 24 timene INUKI har den blitt handlet mellom $ 0.00000529(laveste) og $ 0.0000055 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00054752, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000524.

Kortsiktig har INUKI beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -10.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Inuki (INUKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Opplagsforsyning 999.52M 999.52M 999.52M Total forsyning 999,522,648.893052 999,522,648.893052 999,522,648.893052

