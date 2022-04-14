INU (INU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i INU (INU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

INU (INU) Informasjon INU is a memecoin relating to a shiba inu. The community of this meme use this INU for their profile pictures and some claim that its the cutest shiba on the internet. Come check us out and chill in our community telegram. You wont be disappointed with our community, as we focus on good vibes and making funny memes that we can all relate to. We smash raids, we work hard, and most importantly we have fun. Offisiell nettside: https://inusol.com/ Kjøp INU nå!

Markedsverdi: $ 66.56K
Total forsyning: $ 999.88M
Sirkulerende forsyning: $ 999.88M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.56K
All-time high: $ 0.00589313
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

INU (INU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak INU (INU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INUs tokenomics, kan du utforske INU tokenets livepris!

INU prisforutsigelse Vil du vite hvor INU kan være på vei? Vår INU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INU tokenets prisforutsigelse nå!

