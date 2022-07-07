Inu Inu (INUINU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Inu Inu (INUINU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Inu Inu (INUINU) Informasjon Long before dogs wore hats, there was a dog with a hat. The dog's name was Inu Inu, the last great meme on Ethereum. The $INUINU token stealth-launched on July 7, 2022. The developer locked LP for 200 years, burned 53% of the supply, and disappeared. Today, we have the strongest, most loyal community and the best supply distribution on mainnet. Inu Inu, the original dog with hat, is the meme to end all memes on Ethereum. Offisiell nettside: https://inuinu.io Kjøp INUINU nå!

Inu Inu (INUINU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Inu Inu (INUINU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 434.80K $ 434.80K $ 434.80K Total forsyning: $ 465.00T $ 465.00T $ 465.00T Sirkulerende forsyning: $ 465.00T $ 465.00T $ 465.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 434.80K $ 434.80K $ 434.80K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Inu Inu (INUINU) pris

Inu Inu (INUINU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Inu Inu (INUINU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INUINU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INUINU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INUINUs tokenomics, kan du utforske INUINU tokenets livepris!

