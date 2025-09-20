Dagens Inu Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for INUINU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INUINU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Inu Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for INUINU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INUINU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om INUINU

INUINU Prisinformasjon

INUINU Offisiell nettside

INUINU tokenomics

INUINU Prisprognose

Inu Inu Logo

Inu Inu Pris (INUINU)

Ikke oppført

1 INUINU til USD livepris:

--
----
-3.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Inu Inu (INUINU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:21:22 (UTC+8)

Inu Inu (INUINU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.53%

-4.74%

-4.74%

Inu Inu (INUINU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har INUINU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INUINU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INUINU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.53% over 24 timer og -4.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Inu Inu (INUINU) Markedsinformasjon

$ 485.89K
$ 485.89K$ 485.89K

--
----

$ 485.89K
$ 485.89K$ 485.89K

465.00T
465.00T 465.00T

465,000,000,000,000.9
465,000,000,000,000.9 465,000,000,000,000.9

Nåværende markedsverdi på Inu Inu er $ 485.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INUINU er 465.00T, med en total tilgang på 465000000000000.9. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 485.89K.

Inu Inu (INUINU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Inu Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Inu Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Inu Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Inu Inu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.53%
30 dager$ 0+5.94%
60 dager$ 0+17.09%
90 dager$ 0--

Hva er Inu Inu (INUINU)

Long before dogs wore hats, there was a dog with a hat. The dog's name was Inu Inu, the last great meme on Ethereum. The $INUINU token stealth-launched on July 7, 2022. The developer locked LP for 200 years, burned 53% of the supply, and disappeared. Today, we have the strongest, most loyal community and the best supply distribution on mainnet. Inu Inu, the original dog with hat, is the meme to end all memes on Ethereum.

Inu Inu (INUINU) Ressurs

Offisiell nettside

Inu Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Inu Inu (INUINU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Inu Inu (INUINU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Inu Inu.

Sjekk Inu Inuprisprognosen nå!

INUINU til lokale valutaer

Inu Inu (INUINU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Inu Inu (INUINU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INUINU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Inu Inu (INUINU)

Hvor mye er Inu Inu (INUINU) verdt i dag?
Live INUINU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INUINU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INUINU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Inu Inu?
Markedsverdien for INUINU er $ 485.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INUINU?
Den sirkulerende forsyningen av INUINU er 465.00T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINUINU ?
INUINU oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INUINU?
INUINU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til INUINU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INUINU er -- USD.
Vil INUINU gå høyere i år?
INUINU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INUINU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:21:22 (UTC+8)

Inu Inu (INUINU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

