Internxt (INXT) Informasjon Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform. Offisiell nettside: https://internxt.com/ Teknisk dokument: https://internxt.io/whitepaper.pdf Kjøp INXT nå!

Internxt (INXT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Internxt (INXT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 126.00K $ 126.00K $ 126.00K Total forsyning: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Sirkulerende forsyning: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 126.00K $ 126.00K $ 126.00K All-time high: $ 47.25 $ 47.25 $ 47.25 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0.112569 $ 0.112569 $ 0.112569 Lær mer om Internxt (INXT) pris

Internxt (INXT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Internxt (INXT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INXT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INXT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INXTs tokenomics, kan du utforske INXT tokenets livepris!

