Internxt (INXT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.112569 $ 0.112569 $ 0.112569 24 timer lav $ 0.114257 $ 0.114257 $ 0.114257 24 timer høy 24 timer lav $ 0.112569$ 0.112569 $ 0.112569 24 timer høy $ 0.114257$ 0.114257 $ 0.114257 All Time High $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Laveste pris $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.24% Prisendring (7D) +978.90% Prisendring (7D) +978.90%

Internxt (INXT) sanntidsprisen er $0.112569. I løpet av de siste 24 timene har INXT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.112569 og et toppnivå på $ 0.114257, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INXT er $ 47.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INXT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.24% over 24 timer og +978.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Internxt (INXT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 126.00K$ 126.00K $ 126.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 126.00K$ 126.00K $ 126.00K Opplagsforsyning 1.12M 1.12M 1.12M Total forsyning 1,119,294.54291701 1,119,294.54291701 1,119,294.54291701

Nåværende markedsverdi på Internxt er $ 126.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INXT er 1.12M, med en total tilgang på 1119294.54291701. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 126.00K.