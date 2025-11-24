Internet2 Fund pris i dag

Sanntids Internet2 Fund (BETANET) pris i dag er $ 0.00000778, med en 5.05% endring de siste 24 timene. Nåværende BETANET til USD konverteringssats er $ 0.00000778 per BETANET.

Internet2 Fund rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,766.19, med en sirkulerende forsyning på 998.71M BETANET. I løpet av de siste 24 timene BETANET har den blitt handlet mellom $ 0.00000768(laveste) og $ 0.00000845 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0001301, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000627.

Kortsiktig har BETANET beveget seg +0.56% i løpet av den siste timen og -6.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Internet2 Fund (BETANET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Opplagsforsyning 998.71M 998.71M 998.71M Total forsyning 998,711,704.7849274 998,711,704.7849274 998,711,704.7849274

