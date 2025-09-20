Dagens Internet Doge livepris er 0.613869 USD. Spor prisoppdateringer for IDOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IDOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Internet Doge livepris er 0.613869 USD. Spor prisoppdateringer for IDOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IDOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om IDOGE

IDOGE Prisinformasjon

IDOGE Offisiell nettside

IDOGE tokenomics

IDOGE Prisprognose

Internet Doge Logo

Internet Doge Pris (IDOGE)

Ikke oppført

1 IDOGE til USD livepris:

$0.613226
$0.613226$0.613226
-2.10%1D
USD
Internet Doge (IDOGE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:04:12 (UTC+8)

Internet Doge (IDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.604486
$ 0.604486$ 0.604486
24 timer lav
$ 0.629205
$ 0.629205$ 0.629205
24 timer høy

$ 0.604486
$ 0.604486$ 0.604486

$ 0.629205
$ 0.629205$ 0.629205

$ 2.84
$ 2.84$ 2.84

$ 0.313444
$ 0.313444$ 0.313444

+0.40%

-2.03%

-4.85%

-4.85%

Internet Doge (IDOGE) sanntidsprisen er $0.613869. I løpet av de siste 24 timene har IDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.604486 og et toppnivå på $ 0.629205, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDOGE er $ 2.84, mens den rekordlave prisen er $ 0.313444.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDOGE endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -2.03% over 24 timer og -4.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Internet Doge (IDOGE) Markedsinformasjon

$ 613.74K
$ 613.74K$ 613.74K

--
----

$ 613.74K
$ 613.74K$ 613.74K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Internet Doge er $ 613.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDOGE er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 613.74K.

Internet Doge (IDOGE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Internet Doge til USD ble $ -0.0127655664012.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Internet Doge til USD ble $ -0.0776415986.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Internet Doge til USD ble $ -0.1452374766.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Internet Doge til USD ble $ -0.033740306864.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0127655664012-2.03%
30 dager$ -0.0776415986-12.64%
60 dager$ -0.1452374766-23.65%
90 dager$ -0.033740306864-5.20%

Hva er Internet Doge (IDOGE)

iDoge is a deflationary memecoin on the Internet Computer, with renounced liquidity, canister, and secure. By the ICP community, for the ICP community.

Internet Doge (IDOGE) Ressurs

Offisiell nettside

Internet Doge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Internet Doge (IDOGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Internet Doge (IDOGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Internet Doge.

Sjekk Internet Dogeprisprognosen nå!

IDOGE til lokale valutaer

Internet Doge (IDOGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Internet Doge (IDOGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IDOGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Internet Doge (IDOGE)

Hvor mye er Internet Doge (IDOGE) verdt i dag?
Live IDOGE prisen i USD er 0.613869 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IDOGE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IDOGE til USD er $ 0.613869. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Internet Doge?
Markedsverdien for IDOGE er $ 613.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IDOGE?
Den sirkulerende forsyningen av IDOGE er 1.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIDOGE ?
IDOGE oppnådde en ATH-pris på 2.84 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IDOGE?
IDOGE så en ATL-pris på 0.313444 USD.
Hva er handelsvolumet til IDOGE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IDOGE er -- USD.
Vil IDOGE gå høyere i år?
IDOGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IDOGE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:04:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.