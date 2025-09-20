Internet Doge (IDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.604486 24 timer lav $ 0.629205 24 timer høy All Time High $ 2.84 Laveste pris $ 0.313444 Prisendring (1H) +0.40% Prisendring (1D) -2.03% Prisendring (7D) -4.85%

Internet Doge (IDOGE) sanntidsprisen er $0.613869. I løpet av de siste 24 timene har IDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.604486 og et toppnivå på $ 0.629205, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDOGE er $ 2.84, mens den rekordlave prisen er $ 0.313444.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDOGE endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -2.03% over 24 timer og -4.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Internet Doge (IDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 613.74K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 613.74K Opplagsforsyning 1.00M Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Internet Doge er $ 613.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDOGE er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 613.74K.