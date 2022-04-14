International Stable Currency (ISC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i International Stable Currency (ISC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

International Stable Currency (ISC) Informasjon What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses. Offisiell nettside: https://isc.money Teknisk dokument: https://wp.isc.money/ Kjøp ISC nå!

International Stable Currency (ISC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for International Stable Currency (ISC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Total forsyning: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Sirkulerende forsyning: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M All-time high: $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06 All-Time Low: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Nåværende pris: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Lær mer om International Stable Currency (ISC) pris

International Stable Currency (ISC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak International Stable Currency (ISC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ISC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ISC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ISCs tokenomics, kan du utforske ISC tokenets livepris!

ISC prisforutsigelse Vil du vite hvor ISC kan være på vei? Vår ISC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ISC tokenets prisforutsigelse nå!

