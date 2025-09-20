International Stable Currency (ISC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 24 timer lav $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 24 timer høy 24 timer lav $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 24 timer høy $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 All Time High $ 2.06$ 2.06 $ 2.06 Laveste pris $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -0.08% Prisendring (7D) +0.52% Prisendring (7D) +0.52%

International Stable Currency (ISC) sanntidsprisen er $2.02. I løpet av de siste 24 timene har ISC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.01 og et toppnivå på $ 2.04, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISC er $ 2.06, mens den rekordlave prisen er $ 1.53.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISC endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og +0.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

International Stable Currency (ISC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Opplagsforsyning 1.12M 1.12M 1.12M Total forsyning 1,116,460.989464 1,116,460.989464 1,116,460.989464

Nåværende markedsverdi på International Stable Currency er $ 2.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ISC er 1.12M, med en total tilgang på 1116460.989464. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.25M.