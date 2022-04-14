International Meme Fund (IMF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i International Meme Fund (IMF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

International Meme Fund (IMF) Informasjon International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power. Offisiell nettside: https://imf.bz Teknisk dokument: https://docs.imf.bz Kjøp IMF nå!

International Meme Fund (IMF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for International Meme Fund (IMF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Total forsyning: $ 33.00M $ 33.00M $ 33.00M Sirkulerende forsyning: $ 31.91M $ 31.91M $ 31.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M All-time high: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 All-Time Low: $ 0.0241715 $ 0.0241715 $ 0.0241715 Nåværende pris: $ 0.169848 $ 0.169848 $ 0.169848 Lær mer om International Meme Fund (IMF) pris

International Meme Fund (IMF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak International Meme Fund (IMF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IMF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IMF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IMFs tokenomics, kan du utforske IMF tokenets livepris!

IMF prisforutsigelse Vil du vite hvor IMF kan være på vei? Vår IMF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IMF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!