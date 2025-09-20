International Meme Fund (IMF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.192718 $ 0.192718 $ 0.192718 24 timer lav $ 0.245563 $ 0.245563 $ 0.245563 24 timer høy 24 timer lav $ 0.192718$ 0.192718 $ 0.192718 24 timer høy $ 0.245563$ 0.245563 $ 0.245563 All Time High $ 2.23$ 2.23 $ 2.23 Laveste pris $ 0.0241715$ 0.0241715 $ 0.0241715 Prisendring (1H) -0.41% Prisendring (1D) +8.02% Prisendring (7D) -5.18% Prisendring (7D) -5.18%

International Meme Fund (IMF) sanntidsprisen er $0.210939. I løpet av de siste 24 timene har IMF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.192718 og et toppnivå på $ 0.245563, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IMF er $ 2.23, mens den rekordlave prisen er $ 0.0241715.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IMF endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, +8.02% over 24 timer og -5.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

International Meme Fund (IMF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.74M$ 6.74M $ 6.74M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Opplagsforsyning 31.91M 31.91M 31.91M Total forsyning 33,000,000.0 33,000,000.0 33,000,000.0

Nåværende markedsverdi på International Meme Fund er $ 6.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IMF er 31.91M, med en total tilgang på 33000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.97M.