International Klein Blue (IKB) Informasjon IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums. Offisiell nettside: https://ikb-token.co/ Kjøp IKB nå!

International Klein Blue (IKB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for International Klein Blue (IKB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 234.19K $ 234.19K $ 234.19K Total forsyning: $ 824.63M $ 824.63M $ 824.63M Sirkulerende forsyning: $ 824.63M $ 824.63M $ 824.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 234.19K $ 234.19K $ 234.19K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.000284 $ 0.000284 $ 0.000284 Lær mer om International Klein Blue (IKB) pris

International Klein Blue (IKB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak International Klein Blue (IKB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IKB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IKB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IKBs tokenomics, kan du utforske IKB tokenets livepris!

IKB prisforutsigelse Vil du vite hvor IKB kan være på vei? Vår IKB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IKB tokenets prisforutsigelse nå!

