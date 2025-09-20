Dagens International Klein Blue livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for IKB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IKB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens International Klein Blue livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for IKB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IKB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

International Klein Blue Logo

International Klein Blue Pris (IKB)

Ikke oppført

1 IKB til USD livepris:

$0.00028703
$0.00028703$0.00028703
-2.80%1D
mexc
USD
International Klein Blue (IKB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:12:10 (UTC+8)

International Klein Blue (IKB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-2.83%

-2.00%

-2.00%

International Klein Blue (IKB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IKB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IKB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IKB endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -2.83% over 24 timer og -2.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

International Klein Blue (IKB) Markedsinformasjon

$ 236.70K
$ 236.70K$ 236.70K

--
----

$ 236.70K
$ 236.70K$ 236.70K

824.63M
824.63M 824.63M

824,634,100.7734673
824,634,100.7734673 824,634,100.7734673

Nåværende markedsverdi på International Klein Blue er $ 236.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IKB er 824.63M, med en total tilgang på 824634100.7734673. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 236.70K.

International Klein Blue (IKB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på International Klein Blue til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på International Klein Blue til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på International Klein Blue til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på International Klein Blue til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.83%
30 dager$ 0+22.52%
60 dager$ 0+14.11%
90 dager$ 0--

Hva er International Klein Blue (IKB)

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

International Klein Blue (IKB) Ressurs

Offisiell nettside

International Klein Blue Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil International Klein Blue (IKB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine International Klein Blue (IKB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for International Klein Blue.

Sjekk International Klein Blueprisprognosen nå!

IKB til lokale valutaer

International Klein Blue (IKB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak International Klein Blue (IKB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IKB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om International Klein Blue (IKB)

Hvor mye er International Klein Blue (IKB) verdt i dag?
Live IKB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IKB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IKB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for International Klein Blue?
Markedsverdien for IKB er $ 236.70K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IKB?
Den sirkulerende forsyningen av IKB er 824.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIKB ?
IKB oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IKB?
IKB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til IKB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IKB er -- USD.
Vil IKB gå høyere i år?
IKB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IKB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:12:10 (UTC+8)

International Klein Blue (IKB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

