intellika AI (INTAI) Informasjon intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth. Offisiell nettside: https://intellika-ai.com/ Kjøp INTAI nå!

intellika AI (INTAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for intellika AI (INTAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.94K $ 20.94K $ 20.94K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.94K $ 20.94K $ 20.94K All-time high: $ 0.00244052 $ 0.00244052 $ 0.00244052 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om intellika AI (INTAI) pris

intellika AI (INTAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak intellika AI (INTAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INTAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INTAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INTAIs tokenomics, kan du utforske INTAI tokenets livepris!

INTAI prisforutsigelse Vil du vite hvor INTAI kan være på vei? Vår INTAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INTAI tokenets prisforutsigelse nå!

