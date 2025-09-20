intellika AI (INTAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002077 24 timer lav $ 0.00002139 24 timer høy All Time High $ 0.00244052 Laveste pris $ 0.00001605 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.77% Prisendring (7D) -2.56%

intellika AI (INTAI) sanntidsprisen er $0.00002109. I løpet av de siste 24 timene har INTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002077 og et toppnivå på $ 0.00002139, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INTAI er $ 0.00244052, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001605.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INTAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -2.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

intellika AI (INTAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.09K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.09K Opplagsforsyning 999.97M Total forsyning 999,970,242.51

Nåværende markedsverdi på intellika AI er $ 21.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INTAI er 999.97M, med en total tilgang på 999970242.51. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.09K.