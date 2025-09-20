Dagens intellika AI livepris er 0.00002109 USD. Spor prisoppdateringer for INTAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INTAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens intellika AI livepris er 0.00002109 USD. Spor prisoppdateringer for INTAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INTAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om INTAI

INTAI Prisinformasjon

INTAI Offisiell nettside

INTAI tokenomics

INTAI Prisprognose

intellika AI Logo

intellika AI Pris (INTAI)

Ikke oppført

1 INTAI til USD livepris:

--
----
-0.70%1D
USD
intellika AI (INTAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:27:03 (UTC+8)

intellika AI (INTAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00002077
24 timer lav
$ 0.00002139
24 timer høy

$ 0.00002077
$ 0.00002139
$ 0.00244052
$ 0.00001605
--

-0.77%

-2.56%

-2.56%

intellika AI (INTAI) sanntidsprisen er $0.00002109. I løpet av de siste 24 timene har INTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002077 og et toppnivå på $ 0.00002139, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INTAI er $ 0.00244052, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001605.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INTAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -2.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

intellika AI (INTAI) Markedsinformasjon

$ 21.09K
--
$ 21.09K
999.97M
999,970,242.51
Nåværende markedsverdi på intellika AI er $ 21.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INTAI er 999.97M, med en total tilgang på 999970242.51. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.09K.

intellika AI (INTAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på intellika AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på intellika AI til USD ble $ +0.0000052048.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på intellika AI til USD ble $ -0.0000011632.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på intellika AI til USD ble $ +0.00000160023805979103.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.77%
30 dager$ +0.0000052048+24.68%
60 dager$ -0.0000011632-5.51%
90 dager$ +0.00000160023805979103+8.21%

Hva er intellika AI (INTAI)

intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

intellika AI (INTAI) Ressurs

Offisiell nettside

intellika AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil intellika AI (INTAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine intellika AI (INTAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for intellika AI.

Sjekk intellika AIprisprognosen nå!

INTAI til lokale valutaer

intellika AI (INTAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak intellika AI (INTAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INTAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om intellika AI (INTAI)

Hvor mye er intellika AI (INTAI) verdt i dag?
Live INTAI prisen i USD er 0.00002109 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INTAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INTAI til USD er $ 0.00002109. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for intellika AI?
Markedsverdien for INTAI er $ 21.09K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INTAI?
Den sirkulerende forsyningen av INTAI er 999.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINTAI ?
INTAI oppnådde en ATH-pris på 0.00244052 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INTAI?
INTAI så en ATL-pris på 0.00001605 USD.
Hva er handelsvolumet til INTAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INTAI er -- USD.
Vil INTAI gå høyere i år?
INTAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INTAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
