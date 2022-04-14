INT OS (INTOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i INT OS (INTOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

INT OS (INTOS) Informasjon INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters. This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency. Offisiell nettside: https://intos.ai/ Kjøp INTOS nå!

INT OS (INTOS) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 2.78K
Total forsyning: $ 3.50B
Sirkulerende forsyning: $ 2.80B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.47K
All-time high: $ 0.01628669
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

INT OS (INTOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak INT OS (INTOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INTOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INTOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INTOSs tokenomics, kan du utforske INTOS tokenets livepris!

