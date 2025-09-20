INT OS (INTOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00003544 $ 0.00003544 $ 0.00003544 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00003544$ 0.00003544 $ 0.00003544 All Time High $ 0.01628669$ 0.01628669 $ 0.01628669 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -2.66% Prisendring (7D) -1.85% Prisendring (7D) -1.85%

INT OS (INTOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har INTOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00003544, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INTOS er $ 0.01628669, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INTOS endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og -1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INT OS (INTOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.75K$ 2.75K $ 2.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.43K$ 3.43K $ 3.43K Opplagsforsyning 2.80B 2.80B 2.80B Total forsyning 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på INT OS er $ 2.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INTOS er 2.80B, med en total tilgang på 3500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.43K.