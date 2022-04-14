inSure DeFi (SURE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i inSure DeFi (SURE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

inSure DeFi (SURE) Informasjon inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios. Offisiell nettside: https://insuretoken.net/ Kjøp SURE nå!

inSure DeFi (SURE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for inSure DeFi (SURE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.17M $ 24.17M $ 24.17M Total forsyning: $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Sirkulerende forsyning: $ 26.48B $ 26.48B $ 26.48B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.30M $ 80.30M $ 80.30M All-time high: $ 0.11397 $ 0.11397 $ 0.11397 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00091251 $ 0.00091251 $ 0.00091251 Lær mer om inSure DeFi (SURE) pris

inSure DeFi (SURE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak inSure DeFi (SURE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SURE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SURE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUREs tokenomics, kan du utforske SURE tokenets livepris!

SURE prisforutsigelse Vil du vite hvor SURE kan være på vei? Vår SURE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SURE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!