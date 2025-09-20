inSure DeFi (SURE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.11397$ 0.11397 $ 0.11397 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) +0.59% Prisendring (7D) +0.90% Prisendring (7D) +0.90%

inSure DeFi (SURE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SURE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SURE er $ 0.11397, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SURE endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, +0.59% over 24 timer og +0.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

inSure DeFi (SURE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.41M$ 24.41M $ 24.41M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.11M$ 81.11M $ 81.11M Opplagsforsyning 26.48B 26.48B 26.48B Total forsyning 88,000,000,000.0 88,000,000,000.0 88,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på inSure DeFi er $ 24.41M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SURE er 26.48B, med en total tilgang på 88000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.11M.