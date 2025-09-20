INSURANCE (INSURANCE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 111.37 24 timer lav $ 112.76 24 timer høy All Time High $ 113.15 Laveste pris $ 2.16 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +0.39% Prisendring (7D) +3.19%

INSURANCE (INSURANCE) sanntidsprisen er $112.53. I løpet av de siste 24 timene har INSURANCE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 111.37 og et toppnivå på $ 112.76, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INSURANCE er $ 113.15, mens den rekordlave prisen er $ 2.16.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INSURANCE endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +0.39% over 24 timer og +3.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INSURANCE (INSURANCE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) $ 7.82K Fullt utvannet markedsverdi $ 11.03B Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 98,000,000.0

Nåværende markedsverdi på INSURANCE er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.82K. Den sirkulerende forsyningen på INSURANCE er 0.00, med en total tilgang på 98000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.03B.