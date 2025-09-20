Dagens INSURANCE livepris er 112.53 USD. Spor prisoppdateringer for INSURANCE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INSURANCE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens INSURANCE livepris er 112.53 USD. Spor prisoppdateringer for INSURANCE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INSURANCE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om INSURANCE

INSURANCE Prisinformasjon

INSURANCE teknisk dokument

INSURANCE Offisiell nettside

INSURANCE tokenomics

INSURANCE Prisprognose

INSURANCE Pris (INSURANCE)

1 INSURANCE til USD livepris:

$112.53
$112.53$112.53
+0.30%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
INSURANCE (INSURANCE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:27:45 (UTC+8)

INSURANCE (INSURANCE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 111.37
$ 111.37$ 111.37
24 timer lav
$ 112.76
$ 112.76$ 112.76
24 timer høy

$ 111.37
$ 111.37$ 111.37

$ 112.76
$ 112.76$ 112.76

$ 113.15
$ 113.15$ 113.15

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

+0.03%

+0.39%

+3.19%

+3.19%

INSURANCE (INSURANCE) sanntidsprisen er $112.53. I løpet av de siste 24 timene har INSURANCE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 111.37 og et toppnivå på $ 112.76, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INSURANCE er $ 113.15, mens den rekordlave prisen er $ 2.16.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INSURANCE endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +0.39% over 24 timer og +3.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INSURANCE (INSURANCE) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

$ 11.03B
$ 11.03B$ 11.03B

0.00
0.00 0.00

98,000,000.0
98,000,000.0 98,000,000.0

Nåværende markedsverdi på INSURANCE er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.82K. Den sirkulerende forsyningen på INSURANCE er 0.00, med en total tilgang på 98000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.03B.

INSURANCE (INSURANCE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på INSURANCE til USD ble $ +0.440071.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på INSURANCE til USD ble $ +24.9532124160.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på INSURANCE til USD ble $ +55.6562239530.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på INSURANCE til USD ble $ +59.25908776862735.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.440071+0.39%
30 dager$ +24.9532124160+22.17%
60 dager$ +55.6562239530+49.46%
90 dager$ +59.25908776862735+111.24%

Hva er INSURANCE (INSURANCE)

We are a team of experienced professionals dedicated to providing comprehensive insurance solutions for the digital and physical asset ecosystem. Our mission is to empower individuals and businesses to operate confidently in an evolving world. We strive to create a secure and reliable environment for all your valuable assets. Our mission is to bridge the gap between traditional insurance and the evolving world of digital assets and physical property. We aim to provide accessible, reliable, and comprehensive coverage that empowers our clients to navigate the complexities of the modern financial landscape with confidence.

INSURANCE (INSURANCE) Ressurs

Offisiell nettside

INSURANCE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil INSURANCE (INSURANCE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine INSURANCE (INSURANCE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for INSURANCE.

Sjekk INSURANCEprisprognosen nå!

INSURANCE til lokale valutaer

INSURANCE (INSURANCE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak INSURANCE (INSURANCE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INSURANCE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om INSURANCE (INSURANCE)

Hvor mye er INSURANCE (INSURANCE) verdt i dag?
Live INSURANCE prisen i USD er 112.53 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INSURANCE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INSURANCE til USD er $ 112.53. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for INSURANCE?
Markedsverdien for INSURANCE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INSURANCE?
Den sirkulerende forsyningen av INSURANCE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINSURANCE ?
INSURANCE oppnådde en ATH-pris på 113.15 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INSURANCE?
INSURANCE så en ATL-pris på 2.16 USD.
Hva er handelsvolumet til INSURANCE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INSURANCE er $ 7.82K USD.
Vil INSURANCE gå høyere i år?
INSURANCE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INSURANCE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:27:45 (UTC+8)

INSURANCE (INSURANCE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.