InsurAce pris i dag

Sanntids InsurAce (INSUR) pris i dag er $ 0.00165704, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende INSUR til USD konverteringssats er $ 0.00165704 per INSUR.

InsurAce rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 114,150, med en sirkulerende forsyning på 68.89M INSUR. I løpet av de siste 24 timene INSUR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 15.2, mens tidenes laveste notering var $ 0.00032439.

Kortsiktig har INSUR beveget seg -- i løpet av den siste timen og -26.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

InsurAce (INSUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.15K$ 114.15K $ 114.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 165.70K$ 165.70K $ 165.70K Opplagsforsyning 68.89M 68.89M 68.89M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på InsurAce er $ 114.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INSUR er 68.89M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 165.70K.