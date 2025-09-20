Instadapp WBTC (IWBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 133,688$ 133,688 $ 133,688 Laveste pris $ 16,702.44$ 16,702.44 $ 16,702.44 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Instadapp WBTC (IWBTC) sanntidsprisen er $119,018. I løpet av de siste 24 timene har IWBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IWBTC er $ 133,688, mens den rekordlave prisen er $ 16,702.44.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IWBTC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Instadapp WBTC (IWBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Opplagsforsyning 0.06 0.06 0.06 Total forsyning 0.05894403 0.05894403 0.05894403

Nåværende markedsverdi på Instadapp WBTC er $ 7.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IWBTC er 0.06, med en total tilgang på 0.05894403. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.02K.