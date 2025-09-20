Dagens Instadapp WBTC livepris er 119,018 USD. Spor prisoppdateringer for IWBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IWBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Instadapp WBTC livepris er 119,018 USD. Spor prisoppdateringer for IWBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IWBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Instadapp WBTC Pris (IWBTC)

1 IWBTC til USD livepris:

$119,018
0.00%1D
USD
Instadapp WBTC (IWBTC) Live prisdiagram
Instadapp WBTC (IWBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 133,688
$ 16,702.44
--

--

0.00%

0.00%

Instadapp WBTC (IWBTC) sanntidsprisen er $119,018. I løpet av de siste 24 timene har IWBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IWBTC er $ 133,688, mens den rekordlave prisen er $ 16,702.44.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IWBTC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Instadapp WBTC (IWBTC) Markedsinformasjon

$ 7.02K
--
$ 7.02K
0.06
0.05894403
Nåværende markedsverdi på Instadapp WBTC er $ 7.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IWBTC er 0.06, med en total tilgang på 0.05894403. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.02K.

Instadapp WBTC (IWBTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Instadapp WBTC til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Instadapp WBTC til USD ble $ -2,393.2020422000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Instadapp WBTC til USD ble $ -8,630.1737070000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Instadapp WBTC til USD ble $ +12,040.33658047093.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -2,393.2020422000-2.01%
60 dager$ -8,630.1737070000-7.25%
90 dager$ +12,040.33658047093+11.26%

Hva er Instadapp WBTC (IWBTC)

Instadapp WBTC (IWBTC) Ressurs

Offisiell nettside

Instadapp WBTC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Instadapp WBTC (IWBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Instadapp WBTC (IWBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Instadapp WBTC.

Sjekk Instadapp WBTCprisprognosen nå!

IWBTC til lokale valutaer

Instadapp WBTC (IWBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Instadapp WBTC (IWBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IWBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Instadapp WBTC (IWBTC)

Hvor mye er Instadapp WBTC (IWBTC) verdt i dag?
Live IWBTC prisen i USD er 119,018 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IWBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IWBTC til USD er $ 119,018. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Instadapp WBTC?
Markedsverdien for IWBTC er $ 7.02K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IWBTC?
Den sirkulerende forsyningen av IWBTC er 0.06 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIWBTC ?
IWBTC oppnådde en ATH-pris på 133,688 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IWBTC?
IWBTC så en ATL-pris på 16,702.44 USD.
Hva er handelsvolumet til IWBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IWBTC er -- USD.
Vil IWBTC gå høyere i år?
IWBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IWBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Instadapp WBTC (IWBTC) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.