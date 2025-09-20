Instadapp ETH v2 (IETH V2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5,242.69 $ 5,242.69 $ 5,242.69 24 timer lav $ 5,342.58 $ 5,342.58 $ 5,342.58 24 timer høy 24 timer lav $ 5,242.69$ 5,242.69 $ 5,242.69 24 timer høy $ 5,342.58$ 5,342.58 $ 5,342.58 All Time High $ 5,817.34$ 5,817.34 $ 5,817.34 Laveste pris $ 1,617.76$ 1,617.76 $ 1,617.76 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.21% Prisendring (7D) -5.22% Prisendring (7D) -5.22%

Instadapp ETH v2 (IETH V2) sanntidsprisen er $5,265.87. I løpet av de siste 24 timene har IETH V2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,242.69 og et toppnivå på $ 5,342.58, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IETH V2 er $ 5,817.34, mens den rekordlave prisen er $ 1,617.76.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IETH V2 endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -5.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Instadapp ETH v2 (IETH V2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 62.99$ 62.99 $ 62.99 Fullt utvannet markedsverdi $ 254.95M$ 254.95M $ 254.95M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 48,415.33464463729 48,415.33464463729 48,415.33464463729

Nåværende markedsverdi på Instadapp ETH v2 er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.99. Den sirkulerende forsyningen på IETH V2 er 0.00, med en total tilgang på 48415.33464463729. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 254.95M.