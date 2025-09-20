Instadapp ETH v2 Pris (IETH V2)
0.00%
-1.21%
-5.22%
-5.22%
Instadapp ETH v2 (IETH V2) sanntidsprisen er $5,265.87. I løpet av de siste 24 timene har IETH V2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,242.69 og et toppnivå på $ 5,342.58, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IETH V2 er $ 5,817.34, mens den rekordlave prisen er $ 1,617.76.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IETH V2 endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -5.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Instadapp ETH v2 er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.99. Den sirkulerende forsyningen på IETH V2 er 0.00, med en total tilgang på 48415.33464463729. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 254.95M.
I løpet av i dag er prisendringen på Instadapp ETH v2 til USD ble $ -64.926865642124.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Instadapp ETH v2 til USD ble $ +248.6596472700.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Instadapp ETH v2 til USD ble $ +1,091.0508763230.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Instadapp ETH v2 til USD ble $ +2,688.6301245318683.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -64.926865642124
|-1.21%
|30 dager
|$ +248.6596472700
|+4.72%
|60 dager
|$ +1,091.0508763230
|+20.72%
|90 dager
|$ +2,688.6301245318683
|+104.32%
What is the project about? Instadapp is a DeFi (decentralized finance) management platform that allows users to seamlessly access and manage multiple DeFi protocols through a single interface. It provides an easy-to-use dashboard for users to monitor their DeFi positions and execute transactions across multiple protocols with a few clicks. What makes your project unique? Instadapp stands out in the DeFi space by providing a user-friendly interface and allowing users to manage multiple protocols in one place. It also offers advanced features such as automatic portfolio rebalancing, multi-step transactions, and advanced lending strategies. History of your project. Instadapp was founded in 2018 by Sowmay Jain and Samyak Jain. The project started as a simple tool for managing MakerDAO CDPs Collateralized Debt Positions, but has since grown to support multiple protocols and become a popular DeFi management platform. What’s next for your project? Instadapp is constantly improving its platform and adding support for new protocols. They have recently launched their Avocado wallet their entry into Account Abstraction What can your token be used for? iETH v2 is a tokenized deposit from the Instadapp Lite Vaults
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil Instadapp ETH v2 (IETH V2) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Instadapp ETH v2 (IETH V2) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Instadapp ETH v2.
Sjekk Instadapp ETH v2prisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Instadapp ETH v2 (IETH V2) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IETH V2 tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-20 15:35:00
|Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.