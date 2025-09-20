Instadapp DAI (IDAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Laveste pris $ 0.937928$ 0.937928 $ 0.937928 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Instadapp DAI (IDAI) sanntidsprisen er $1.15. I løpet av de siste 24 timene har IDAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDAI er $ 1.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.937928.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Instadapp DAI (IDAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 399.47$ 399.47 $ 399.47 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 399.47$ 399.47 $ 399.47 Opplagsforsyning 346.65 346.65 346.65 Total forsyning 346.6453629447627 346.6453629447627 346.6453629447627

Nåværende markedsverdi på Instadapp DAI er $ 399.47, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDAI er 346.65, med en total tilgang på 346.6453629447627. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 399.47.