Inspira pris i dag

Sanntids Inspira (INSPI) pris i dag er $ 0.00001941, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende INSPI til USD konverteringssats er $ 0.00001941 per INSPI.

Inspira rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,869.18, med en sirkulerende forsyning på 456.90M INSPI. I løpet av de siste 24 timene INSPI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00096958, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001906.

Kortsiktig har INSPI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -21.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Inspira (INSPI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K Opplagsforsyning 456.90M 456.90M 456.90M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

