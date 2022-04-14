InsightX (INX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i InsightX (INX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

InsightX (INX) Informasjon At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it. Offisiell nettside: https://insightx.network/ Teknisk dokument: https://insightx.gitbook.io/insightx-whitepaper/introduction/insightx Kjøp INX nå!

InsightX (INX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for InsightX (INX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 982.79K Total forsyning: $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 205.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.20M All-time high: $ 0.01190125 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00479003

InsightX (INX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak InsightX (INX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INXs tokenomics, kan du utforske INX tokenets livepris!

INX prisforutsigelse Vil du vite hvor INX kan være på vei? Vår INX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INX tokenets prisforutsigelse nå!

