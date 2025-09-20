InsightX (INX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00518434 $ 0.00518434 $ 0.00518434 24 timer lav $ 0.00536748 $ 0.00536748 $ 0.00536748 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00518434$ 0.00518434 $ 0.00518434 24 timer høy $ 0.00536748$ 0.00536748 $ 0.00536748 All Time High $ 0.01190125$ 0.01190125 $ 0.01190125 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.30% Prisendring (7D) -19.53% Prisendring (7D) -19.53%

InsightX (INX) sanntidsprisen er $0.00523492. I løpet av de siste 24 timene har INX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00518434 og et toppnivå på $ 0.00536748, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INX er $ 0.01190125, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.30% over 24 timer og -19.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

InsightX (INX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Opplagsforsyning 205.17M 205.17M 205.17M Total forsyning 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på InsightX er $ 1.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INX er 205.17M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.31M.