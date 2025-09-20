Innova (INN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 16.72$ 16.72 $ 16.72 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.12% Prisendring (7D) -6.12%

Innova (INN) sanntidsprisen er $0.00309282. I løpet av de siste 24 timene har INN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INN er $ 16.72, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Innova (INN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 1.50$ 1.50 $ 1.50 Fullt utvannet markedsverdi $ 55.67K$ 55.67K $ 55.67K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 18,000,000.0 18,000,000.0 18,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Innova er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.50. Den sirkulerende forsyningen på INN er 0.00, med en total tilgang på 18000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.67K.