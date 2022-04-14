INN (BLOCK INN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i INN (BLOCK INN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

INN (BLOCK INN) Informasjon Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape. Offisiell nettside: https://blockinn.estate/ Teknisk dokument: https://blockinn.gitbook.io/blockinn/ Kjøp BLOCK INN nå!

INN (BLOCK INN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for INN (BLOCK INN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 62.00K $ 62.00K $ 62.00K Total forsyning: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Sirkulerende forsyning: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.00K $ 62.00K $ 62.00K All-time high: $ 0.025923 $ 0.025923 $ 0.025923 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00056366 $ 0.00056366 $ 0.00056366 Lær mer om INN (BLOCK INN) pris

INN (BLOCK INN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak INN (BLOCK INN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLOCK INN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLOCK INN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLOCK INNs tokenomics, kan du utforske BLOCK INN tokenets livepris!

BLOCK INN prisforutsigelse Vil du vite hvor BLOCK INN kan være på vei? Vår BLOCK INN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

