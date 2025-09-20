INN (BLOCK INN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0005597 $ 0.0005597 $ 0.0005597 24 timer lav $ 0.00057212 $ 0.00057212 $ 0.00057212 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0005597$ 0.0005597 $ 0.0005597 24 timer høy $ 0.00057212$ 0.00057212 $ 0.00057212 All Time High $ 0.025923$ 0.025923 $ 0.025923 Laveste pris $ 0.0005597$ 0.0005597 $ 0.0005597 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.82% Prisendring (7D) -14.34% Prisendring (7D) -14.34%

INN (BLOCK INN) sanntidsprisen er $0.00056327. I løpet av de siste 24 timene har BLOCK INN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0005597 og et toppnivå på $ 0.00057212, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLOCK INN er $ 0.025923, mens den rekordlave prisen er $ 0.0005597.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLOCK INN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.82% over 24 timer og -14.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INN (BLOCK INN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.96K$ 61.96K $ 61.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.96K$ 61.96K $ 61.96K Opplagsforsyning 110.00M 110.00M 110.00M Total forsyning 110,000,000.0 110,000,000.0 110,000,000.0

Nåværende markedsverdi på INN er $ 61.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLOCK INN er 110.00M, med en total tilgang på 110000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.96K.